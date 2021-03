Koszmarna kontuzja Dawida Smuga, bramkarza Hutnika Kraków

Dawid Smug, bramkarz Hutnika Kraków, w starciu z Górnikiem Polkowice nabawił się koszmarnej kontuzji. Piłkarz ma złamaną dolną szczękę.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Bayern Monachium - Lazio Rzym 2-1. Wszystkie bramki. Wideo Polsat Sport

Sytuacja wyglądała wprost fatalnie - jeden z zawodników Górnika w dynamicznej akcji chciał przeskoczyć nad bramkarzem Hutnika, ale źle wymierzył odległość i w pełnym biegu uderzył kolanem o głowę Smuga.

Reklama

Golkiper Hutnika natychmiast zaczął krwawić i udzielona została mu pomoc medyczna. Co niesamowite, piłkarz kontynuował grę do końca pierwszej połowy, ale później został przewieziony do szpitala.



Ostatecznie spotkanie zakończyło się przegraną Hutnika 0-3, a kibice mogą martwić się o stan zdrowia swojego zawodnika.



- Dawid jest po wizycie na SOR. Przekazał mi, że ma złamaną szczękę w dwóch miejscach - powiedział serwisowi Gol24.pl Łukasz Łojek, fizjoterapeuta Hutnika.



Fotografią, która przedstawia kontuzję bramkarza podzielił się na Instagramie jeden z użytkowników. Drastyczne zdjęcie pokazuje, jak bardzo ucierpiał 27-letni piłkarz...





Instagram Post

WG