Teraz też niewiele przemawia za łodzianami , choć jeszcze we wrześniu Legia grała słabo - w lidze zdobyła tylko cztery punkty w czterech meczach. Zaczęły się spekulacje, że trener Goncalo Feio nie dotrwa do przerwy zimowej. Jednym z kandydatów do zastąpienia był właśnie szkoleniowiec Widzewa. Sytuacja zmieniła się w październiku. Legia znalazła się na fali - dwa zwycięstwa w Lidze Konferencji Europy , a do tego siedem punktów w Ekstraklasie i awans w Pucharze Polski sprawiły, że o zmianie trenera już się nie mówi.

W tym samym czasie Widzew w lidze dwa razy przegrał u siebie i raz wygrał na wyjeździe, a w Pucharze Polski męczył się z trzecioligową Lechią Zielona Góra i do awansu potrzebował rzutów karnych. - To będzie specyficzny mecz. Każdy wie, jaki jest jego gatunek, kibice do niego podchodzą inaczej. Często było tak, że drużyna będąca w gorszym momencie potrafiła odwrócić losy takiego spotkania. Nie ma znaczenia to, co było, a jedynie to, jak przygotowani i nastawieni podejdziemy do tego spotkania - podkreśla trener Myśliwiec.