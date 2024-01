Koszmar się nie kończy. Przyjęli dotkliwy cios od Polaków. Teraz wzywają na pomoc legendę

Ole Gunnar Solskjaer pozostaje bez zajęcia od ponad dwóch lat . Jego ostatnie miejsce pracy to Manchester United . Ze stanowiska menedżera "Czerwonych Diabłów" został zwolniony w listopadzie 2021 roku w nie najlepszej atmosferze .

W ostatnich dniach przymierzany był do trenerskiej posady w Besiktasie Stambuł . Ostatecznie angażu w tureckim klubie doczekał się były selekcjoner reprezentacji Polski , Fernand Santos . Norweg szybko jednak otrzymał jeszcze ciekawszą propozycję .

Szwedzi nie zagrają w Euro 2024. Misję ratunkową chcą powierzyć Solskjaerowi

Już wiadomo, że tegoroczne ME również odbędą się bez udziału Szwecji, która w kwalifikacyjnej grupie F zajęła trzecie miejsce. Ustąpiła Belgii i Austrii, wyprzedzając Azerbejdżan i Estonię. To nie wystarczyło, by zapewnić sobie prawo gry w marcowych barażach.