Koszmar reprezentacji Polski. Mecz nagle przerwany. To się nie mogło udać

Polki wciąż bez punktu w eliminacjach ME. Ostatnią szansą jesienne baraże

Karta miała się odwrócić w piątkowy wieczór w Altach. Selekcjoner Nina Patalon zapewniała, że tym razem jej podopieczne podejdą do gry bez nadmiernego respektu dla rywalek. Niestety na murawie nie udało się tej wizji zrealizować. Austriaczki po raz kolejny okazały się zespołem zbyt wymagającym.

Pierwsza bramka padłą w 37. minucie po krótko rozegranym rzucie rożnym. Centrę w pole karne skutecznym strzałem głową sfinalizowała Celina Degen. To nie zwiastowało niczego dobrego w obliczu niemocy prezentowanej przez Polki.

Ewa Pajor, pozostająca bez trafienia w kadrze od ponad siedmiu miesięcy, zmarnowała stuprocentową sytuację na wyrównanie w 56. minucie. Dziesięć minut później prowadzenie gospodyń po indywidualnej akcji podwyższyła Eileen Campbell. A chwilę później piłkę do własnej bramki niefortunnym wślizgiem skierowała Oliwia Woś.

W 74. minucie Polki oddały pierwszy celny strzał i od razu zakończyło się to golem. Jak się okazało - honorowym. Idealnie do prostopadłego podania wystartowała Natalia Padilla-Bidas, stając oko w oko z bramkarką rywalek. Pierwszy strzał trafił w słupek, ale poprawka znalazła drogę do siatki.