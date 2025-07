Koszmar Realu Madryt w USA. Finału mundialu nie będzie, różnica klas w hicie

W pierwszym półfinale Klubowych Mistrzostw Świata Chelsea nie dała większych szans brazylijskiemu Fluminense. Cały świat patrzył jednak na to, co wydarzy się dzień później w spotkaniu między Realem Madryt i Paris Saint-Germain, które zostało okrzyknięte przedwczesnym finałem. Obie ekipy podchodziły do tego spotkania osłabione. Bardziej nieobecności zaszkodziły Realowi, który doznał bolesnej porażki 0:4.