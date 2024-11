Koszmar Realu Madryt, absolutne kuriozum. Trener zmuszony do gry dwoma bramkarzami

Europejskie zespoły sponiewierane są w wielu przypadkach przez kontuzje. Nie inaczej jest także w Realu Madryt. Hiszpański gigant w tym sezonie częściej wypuszczał komunikaty medyczne o kolejnych problemach zdrowotnych, niż wygrywał mecze. To, co wydarzyło się w rezerwach, które prowadzone są przez legendarnego Raula, przechodzi ludzkie pojęcie. Według dziennikarzy "Marki" bowiem trener może być zmuszony do gry dwoma bramkarzami w jednym momencie.