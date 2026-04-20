Koszmar pod Krakowem. Czwartoligowy klub przeżył dramat. Wybuch w siedzibie

W poniedziałkowe popołudnie klub LKS Lubań przeżył trudne chwile. Wedle ustaleń dziennikarzy w jednym z budynków należących do czwartoligowego zespołu doszło bowiem do wybuchu gazu.

W efekcie tego kontrukcja postawiona w Maniowej pod Krakowem praktycznie doszczętnie runęła. Jako pierwsi o wybuchu poinformowali dziennikarze portalu "24tp.pl". "Po wybuchu zawaliła się jedna część budynku. Udało się z niego wydostać jedną poszkodowaną i przytomną osobę. Na miejscu są już ratownicy. Trwa przeszukiwanie gruzowiska" - czytamy.

Wybuch w Maniowej. Służby wezwały wsparcie

Więcej szczegółów przekazali dziennikarze "Gazety Krakowskiej", którzy uzyskali także głos służb pracujących na miejscu. - Jedna osoba była poszkodowana w budynku. Została ewakuowana. W tej chwili zajmuje się nią Zespół Ratownictwa Medycznego - przekazał mł. bryg. Krygowski.

Według pierwszych ustaleń stan poszkodowanego jest stabilny. - Zdarzenie to określamy jako wybuch gazu - dodał Krygowski. Straż pożarna przekazała także, że w tym momencie celem jest odgruzowanie budynku. Według ustaleń strażaków w budynku nie powinno być innych innych ludzi niż wspomniany poszkodowany.

Mimo tego służby wezwały wsparcie. - Zadysponowana została grupa poszukiwawczo-ratownicza z Nowego Sącza, która się też udała na miejsce, jest w trakcie dojazdu - przekazał Krygowski.

