Reprezentacja Niemiec po mistrzostwach Europy na własnej ziemi przeszła bardzo głębokie zmiany. Z gry w narodowych barwach zrezygnowali bowiem absolutnie legendarni piłkarze na czele z Tonim Kroosem, który całkowicie zakończył karierę, czy Manuelem Neuerem, który opuścił szeregi reprezentacji. Obaj zawodnicy mają jednak swoich następców, na których liczy Julian Nagelsmann.

Nowymi liderami reprezentacji Niemiec mają być Florian Wirtz, Joshua Kimmich, czy obecnie kontuzjowany Jamal Musiala. Cel jest oczywiście jasny - tytuł mistrzów świata w 2026 roku. Pierwszym testem tej nowej generacji były rozgrywki Ligi Narodów UEFA, gdzie Niemcy zajęli najgorsze dla sportowców - czwarte miejsce, przegrywając w meczu o brązowe medale z Francuzami przed własnymi kibicami.

Niemcy na kolanach. Sensacja na Słowacji

Po zakończeniu Ligi Narodów przyszedł czas rywalizacji o punkty w eliminacjach do mundialu. Niemcy trafili do grupy A, w której oprócz nich o punkty rywalizują także Irlandia Północna, Luksemburg oraz Słowacja. W pierwszym meczu nasi zachodni sąsiedzi mierzyli się na wyjeździe ze Słowakami. Mimo okoliczności to oczywiście goście byli murowanymi faworytami do triumfu.

Pierwsza połowa stała pod znakiem naprawdę dużej liczby stworzonych szans i oddanych strzałów. Obu zespołom łącznie naliczono aż 12 prób, z czego sześć było celnych. Tylko jedna znalazła jednak drogę do siatki. W 42. minucie znakomicie do przodu ruszył środkowy obrońca Hancko, a potem jak rasowy napastnik wykończył znakomitą akcję ofensywną, wyprowadzając zespół na prowadzenie. Sensacyjnym 1:0 dla Słowacji zakończyła się pierwsza część meczu.

Przerwa niewiele odmieniła w grze gości, którzy mimo tworzenia wielu okazji, oddawania strzałów, nie potrafili odnaleźć drogi do siatki. Ta sztuka udała się w 55. minucie Davidowi Strelecowi. 24-letni napastnik angielskiego Middlesbrough wykorzystał swoją szansę i wyprowadził swój zespół na dwubramkowe prowadzenie, którego gospodarze nie oddali do ostatniego gwizdka. Wyniki innych meczów sprawiają, że Niemcy po pierwszej kolejce rywalizacji w swojej grupie...zamykają tabele nawet za Luksemburgiem.

