Koszmar Neymara. Potworna diagnoza. Najgorsza z możliwych

Neymar fatalnej kontuzji nabawił się w meczu eliminacji mistrzostw świata przeciwko Urugwajowi. "Canarinhos" przegrali to spotkanie 0-2, komplikując sobie sytuację.

Neymar zerwał więzadło krzyżowe w kolanie

Taka kontuzja oznacza przynajmniej półroczny rozbrat z futbolem. A może okazać się, że będzie on dłuższy i Brazylijczyk nie zdoła wrócić już do dyspozycji sprzed urazu. Neymar ma już 31 lat, a nieraz młodsi zawodnicy mają ogromny problem z dojściem do formy po zerwaniu więzadła krzyżowego.