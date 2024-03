Koszmar Fernando Santosa, straci miliony. Wyrok jest prawomocny

Fernando Santos to były selekcjoner reprezentacji Polski. Jego kadencja była kompletną porażką

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie Santosa. Będzie musiał oddać fortunę

Wszystko wskazuje więc na to, że obecny szkoleniowiec Besiktasu będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni i rozliczyć się wyżej wymienionej zaległości. To jednak nie koniec. Media informują, że kwota dotyczy tylko okresu do 2017 roku i możliwe, że w przyszłości w związku z działaniami trenera będą zapadać kolejne wyroki.