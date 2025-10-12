Koszmar Ewy Pajor. Hiszpańskie media już wiedzą. "9-12 miesięcy"
Ewa Pajor znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Polska napastniczka doznała kontuzji, która wyglądała nader boleśnie. Zawodniczka FC Barcelony Femeni musiała opuścić boisko. Szybko miało się okazać, że sprawa wygląda bardzo poważnie. Jak donoszą hiszpańskie media, Polka może zaliczyć przerwę sięgającą nawet roku.
Dla Polki to prawdziwy koszmar. Tak długa przerwa na starcie sezonu całkowicie wyłączyłaby ją z gry i sprawiłaby, że mogłaby mieć ogromne problemy również w dalszej części kariery. Jeden uraz może wszystko skomplikować.
Ewa Pajor kontuzjowana. Jak długo potrwa przerwa Polki?
W 71. minucie meczu FC Barcelony z Atletico Madryt doszło do trudnego dla Ewy Pajor zdarzenia. Choć jej zespół prowadził wtedy 4:0 i kapitanka polskiej kadry strzeliła jednego z goli, spotkanie zakończyło się dla niej dramatem.
Podczas walki o piłkę na polu karnym rywalek, Pajor bardzo niefortunnie upadła na prawą nogę. Przede wszystkim ucierpiało kolano, a Polka zalała się łzami. Interweniować musiały służby medyczne i piłkarka opuściła boisko. Teraz hiszpańskie media donoszą, że jej przerwa potrwać może nawet rok.
Trwa dramat Ewy Pajor. Media donoszą o koszmarnej kontuzji
Dziennikarze portalu Esport3 przekazali, że Pajor mogła doznać bardzo poważnej kontuzji. Choć póki co klub oficjalnie nie potwierdził tych informacji, Polka mogła znaleźć się w niemałych tarapatach.
"Zwycięstwo 6:0 nad Atletico i tak miało negatywny wydźwięk dla Barcelony, ponieważ Ewa Pajor doznała kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że Polka zerwała więzadło krzyżowe. Ten uraz uniemożliwiłby jej grę w najbliższych 9-12 miesiącach" - przekazały hiszpańskie media.