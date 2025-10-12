Koszmar Ewy Pajor. Hiszpańskie media już wiedzą. "9-12 miesięcy"

Dla Polki to prawdziwy koszmar. Tak długa przerwa na starcie sezonu całkowicie wyłączyłaby ją z gry i sprawiłaby, że mogłaby mieć ogromne problemy również w dalszej części kariery. Jeden uraz może wszystko skomplikować.

Ewa Pajor kontuzjowana. Jak długo potrwa przerwa Polki?

W 71. minucie meczu FC Barcelony z Atletico Madryt doszło do trudnego dla Ewy Pajor zdarzenia. Choć jej zespół prowadził wtedy 4:0 i kapitanka polskiej kadry strzeliła jednego z goli, spotkanie zakończyło się dla niej dramatem.

Podczas walki o piłkę na polu karnym rywalek, Pajor bardzo niefortunnie upadła na prawą nogę. Przede wszystkim ucierpiało kolano, a Polka zalała się łzami. Interweniować musiały służby medyczne i piłkarka opuściła boisko. Teraz hiszpańskie media donoszą, że jej przerwa potrwać może nawet rok.

Trwa dramat Ewy Pajor. Media donoszą o koszmarnej kontuzji

Dziennikarze portalu Esport3 przekazali, że Pajor mogła doznać bardzo poważnej kontuzji. Choć póki co klub oficjalnie nie potwierdził tych informacji, Polka mogła znaleźć się w niemałych tarapatach.

"Zwycięstwo 6:0 nad Atletico i tak miało negatywny wydźwięk dla Barcelony, ponieważ Ewa Pajor doznała kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że Polka zerwała więzadło krzyżowe. Ten uraz uniemożliwiłby jej grę w najbliższych 9-12 miesiącach" - przekazały hiszpańskie media.

