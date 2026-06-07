Koszmar Eriksena powraca. Upadł na murawę. Natychmiastowa akcja służb
W trakcie drugiej połowy towarzyskiego meczu Dania - Ukraina doszło do dramatycznie wyglądającego incydentu z udziałem Christiana Eriksena. Jeden z liderów reprezentacji gospodarzy upadł na murawę i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Na krótko stracił przytomność. Ostatecznie boisko opuścił o własnych siłach, ale to prawdopodobnie koniec kariery 34-latka. Arbiter zdecydował o zakończeniu spotkania niespełna kwadrans przed czasem.
Wydawało się, że koszmarne obrazki sprzed pięciu lat już się nie powtórzą. W trakcie grupowego meczu Dania - Finlandia podczas finałów Euro 2020 Christian Eriksen nagle osunął się na murawę. Jego serce przestało bić, podjęto akcję ratującą życie.
Teraz sytuacja się powtarza, mimo że piłkarz ma wszczepiony kardiowerter. W porę wysłany impuls do serca prawdopodobnie zapobiegł tragedii. Była 65. minuta towarzyskiej potyczki Dania - Ukraina, gdy publiczność na stadionie w Odense zamarła z przerażenia.
34-latek złapał się za klatkę piersiową i po chwili upadł na murawę. Natychmiast obok niego pojawili się członkowie sztabu medycznego. Piłkarze obu zespołów utworzyli kordon.
Eriksen zasłabł w trakcie meczu. Jest w szpitalu, szybko odzyskał przytomność. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo
Chwile grozy wydawały się ciągnąć w nieskończoność. Gdy Duńczyk niespodziewanie wstał o własnych siłach, na obiekcie rozległy się gromkie oklaski.
- Christian czuje się dobrze i sam zszedł z boiska. Moim zdaniem rozrusznik serca działa prawidłowo. Na krótko stracił przytomność, ale bardzo szybko ją odzyskał i szybko nawiązaliśmy z nim kontakt - mówi lekarz duńskiej kadry Morten Boesen, cytowany przez serwis bt.dk.
- Teraz musi zostać zbadany w szpitalu, aby dowiedzieć się, co było przyczyną incydentu - dodaje. - Jesteśmy z nim i lekarzami w szpitalu w stałym kontakcie. Ale Christian czuje się dobrze i poprosił mnie, żebym pozdrowił wszystkich zawodników i powiedział, że wszystko z nim w porządku
Informacje te potwierdza również duńska federacja w komunikacie zamieszczonym na platformie X: "Christian Eriksen jest przytomny i ma się, zważywszy na okoliczności, dobrze".
Spotkanie prowadził norweski arbiter Sigurd Kringstad. Po incydencie nie zdecydował się na jego kontynuację. Mecz został przerwany niespełna kwadrans przed końcem przy stanie 2:1 dla Danii.
Skandynawowie nie zakwalifikowali się do finałów MŚ 2026. Batalię o mundial zakończyli na fazie barażowej. W półfinale rozgromili u siebie Macedonię Północną 4:0. W decydującym boju zremisowali w gościnie z Czechami 2:2, ulegając im w serii rzutów karnych 1:3.
Eriksen debiutował w drużynie narodowej w 2010 roku. Do tej pory rozegrał dla niej 151 spotkań i zdobył 46 goli. Jego kontrakt z VfL Wolfsburg (w minionym sezonie spadek do 2. Bundesligi) zachowuje ważność do 30 czerwca 2027 roku.