Koszmar białoruskiego piłkarza i dziennikarza. Usłyszał wyrok

Alaksandr Iwulin to piłkarz drużyny Krumkaczy Mińsk (Czarnych Koszul), a jego drugą aktywnością jest dziennikarstwo. Mężczyzna pracuje jako reporter sportowy w portalu Tribuna, a nadto jest twórcą projektu CzestnOK.



Alaksandr Iwulin skazany na dwa lata

Teraz na własnej skórze przekonał się, jak opresyjny jest reżim Alaksandra Łukaszenki. Iwulin został skazany na dwa lata kolonii karnej. Za co? Za organizację działań poważnie naruszających porządek społeczny i aktywny udział w nich - tak poinformowała Meziadona.



Do zatrzymania sportowca i dziennikarza doszło 3 lipca 2021 roku, a następnie trafił on do aresztu. Wraz z nim zatrzymany został też inny dziennikarz, Jarasław Pisarenka.



Iwulin tym samym jest jednym z 991 więźniów politycznych reżimu białoruskiego dyktatora.