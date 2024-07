Kosmiczny wynik Realu Madryt. Pierwszy taki klub w historii, absolutny rekord

Real Madryt ma za sobą absolutnie fantastyczny rok, na który czekali wszyscy w klubie. Już na jesieni "Królewscy" pierwszy raz zagrali na swoim nowym Santiago Bernabeu, prezentując całemu światu niesamowitą konstrukcję zamykanego dachu, który pozwala ze stadionu robić właściwie halę, gdy jest to potrzebne. Wówczas obiekt nie był jednak ukończony i wszyscy wyczekiwali finalnego efektu, gdy wszystkie udogodnienia będą już dostępne i możliwe do obejrzenia.

Jasne było oczywiście także to, że nowy stadion Realu wiąże się z potężnymi zarobkami. Wszystko dzięki murawie, która na czas bez meczów chowana jest pod płytą boiska i tam w specjalnie opatentowanym systemie dojrzewa w przeznaczonych do tego szklarniach. Dzięki temu systemowi klub może pozwolić sobie na to, żeby w dniach bez meczów na Bernabeu organizować różnego rodzaju wydarzenia niezwiązane z piłką nożną. Ot, choćby za ostatnie koncerty Karol G klub zarobił 18 milionów euro.