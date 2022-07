Kosmiczny wynik oglądalności piłki nożnej kobiet! Co za wieści!

Najlepiej obrazują to dane dotyczące oglądalności poszczególnych meczów w niemieckiej telewizji ZDF. To kanał ogólnodostępny, do oglądania którego nie jest potrzebny żaden dodatkowy abonament.

Euro kobiet: Rekordowa oglądalność w Niemczech

Firma zajmująca się pomiarem oglądalności - DPA - podała dane, z których wynika, że środowy półfinał Niemcy - Francja przyciągnął przed telewizory 12 milionów 187 tysięcy widzów. To przełożyło się na niemal połowę (dokładnie 47,2%) wszystkich Niemców, którzy w tym czasie mieli włączone telewizory.

Przeszło 12 milionów osób to rzecz jasna najwyższa oglądalność meczu piłki nożnej kobiet wszech czasów w Niemczech. Poprzedni rekord został ustanowiony zaledwie... sześć dni wcześniej podczas ćwierćfinału z Austrią. Wówczas przed telewizorami zasiadło 9,5 miliona osób.

Podczas zaplanowanego na niedzielę finału eksperci spodziewają się oglądalności na poziomie nawet 15 milionów osób. Co ciekawe, zdaniem "Kickera", finał Ligi Europy mężczyzn sezonu 2021/2022, w którym Eintracht Frankfurt pokonał Glasgow Rangers, śledziło na żywo niespełna 9 milionów telewidzów. Moda na piłkę nożną kobiet robi się zatem coraz większa.

Na razie jednak tylko po zachodniej stronie Odry. Po wschodniej nadal jest to nisza. W sierpniu 2021 roku Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że jeden z meczów kobiecej reprezentacji na antenie Telewizji Polskiej w szczytowym momencie oglądało... 400 tysięcy osób. Przepaść, choć należy też zauważyć, że Polkom brakuje takich sukcesów, jakie osiągają chociażby Niemki.

Jakub Żelepień, Interia