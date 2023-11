Kosmiczny wyczyn Sławomira Peszki. Wieczysta znów demoluje, genialna seria

W sobotnim, ostatnim w tym roku kalendarzowym meczu, Wieczysta Kraków rozbiła Karpaty Krosno aż 5:0 . Strzelanie rozpoczął już w ósmej minucie były reprezentant Polski Michał Pazdan . Później do siatki trafili także Manuel Torres oraz dwukrotnie Maciej Jankowski . Wynik ustalił natomiast Damian Jędyras, posyłając piłkę do własnej bramki .

Oznacza to, że Wieczysta Kraków - którą prowadzi trener Sławomir Peszko - spędzi zimę na fotelu lidera czwartej grupy trzeciej ligi. Sam Sławomir Peszko notuje kapitalną serię odkąd przejął stery z ekipie ze stolicy Małopolski. 38-latek został ogłoszony przez Wieczystą Kraków "tymczasowym trenerem" w połowie września, zastępując na stanowisku Macieja Musiała .

Sławomir Peszko sprawdza się w roli trenera. Wieczysta Kraków pod jego wodzą niepokonana w lidze

Od tamtej pory były skrzydłowy reprezentacji Polski zanotował w roli szkoleniowca tylko jedną porażkę - 0:4 z Piastem Gliwice w Pucharze Polski . Inne trzecioligowe ekipy nie były jednak w stanie pokonać podopiecznych Sławomira Peszki, który poprowadził swoją ekipę do ośmiu ligowych zwycięstw przy zaledwie dwóch remisach .

Niewykluczone więc, że Sławomir Peszko dokona w roli trenera tego, czego nie był w stanie osiągnąć jako piłkarz - wprowadzi Wieczystą Kraków do II ligi. Droga do tego jest jednak jeszcze daleka, choć przed rundą wiosenną to krakowska ekipa znajduje się na pole position.