Kosmiczny wyczyn Polki. Huczy o rekordzie świata. Gol za golem, stanęło na 20:0

Przed dwoma dniami na czołówki wszystkich sportowych serwisów nie tylko w Polsce i Hiszpanii trafiła Ewa Pajor. Polak wygrała z Barceloną Ligę Mistrzyń i okazała się najlepszą strzelczynią całej edycji. W finale z Olympique Lyon (4:0) zdobyła dwie bramki.

Wydawało się, że w tym sezonie to ostatnie wydarzenie z udziałem polskiej piłkarski, które odbije się szerokim echem. Tymczasem w Turcji niebywałego wyczyny dokonała koleżanka Pajor z drużyny narodowej - Natalia Oleszkiewicz. W meczu kończącym rozgrywki ekstraklasy zdobyła aż dziewięć ramek i zapewniła sobie snajperskie berło.

Szalona kanonada w Turcji. Polka w roli głównej. 30 goli na koncie i korona królowej strzelczyń

24-letnia zawodniczka od minionego lata reprezentuje barwy Trabzonsporu. W ostatniej serii gier jej zespół mierzył się na wyjeździe z Sile Bilgidoga. Polka zajmowała w klasyfikacji strzelczyń drugie miejsce ze stratą sześciu goli do liderki - Kamerunki Marie Ngah.

W spotkaniu doszło do niespotykanej kanonady. Ekipa z Trabzonu wygrała 20:0. Oleszkiewicz trafiła do siatki rywalek aż dziewięć razy. Do przerwy uczyniła to trzykrotnie - w 5., 8. i 30. minucie.

Po zmianie stron Oleszkiewicz kolejną bramkę dołożyła już w 46. minucie. Potem poisała się iście ekspresowym hat-trickiem, pakując piłkę do bramki w 55., 56. i 57. minucie. Dzieło zniszczenia domknęła w końcówce - pogrążając bramkarkę rywalek w 85. i 86. minucie.

W sieci zawrzało. Część internautów domaga się ogłoszenia rekordu świata: w kategorii najszybciej skompletowany hat-trick. Pozostaje to jednak w sferze życzeń, ponieważ w tym przypadku potrzebne są wyliczenia sekundowe. Weryfikacja może się okazać niemożliwa.

Przed emigracją do Turcji Oleszkiewicz była zawodniczką Pogoni Szczecin. W jej barwach również sięgnęła po tytuł królowej strzelczyń. W 2024 roku świętowała z tym zespołem pierwszy w historii klubu tytuł mistrzyń Polski.

Natalia Oleszkiewicz Marcin Jasinski / Arena Akcji Newspix.pl

