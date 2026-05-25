Kosmiczny wyczyn Polki. Huczy o rekordzie świata. Gol za golem, stanęło na 20:0
Nieprawdopodobne wieści docierają do nas znad Bosforu. Natalia Oleszkiewicz została królową strzelczyń ekstraklasy Turcji. Po snajperskie berło sięgnęła w niebywałych okolicznościach. W ostatniej kolejce sezonu Polka zdobyła dziewięć bramek w meczu wygranym przez jej drużynę 20:0. W drugiej połowie ustrzeliła hat-tricka w ledwie trzy minuty!
Przed dwoma dniami na czołówki wszystkich sportowych serwisów nie tylko w Polsce i Hiszpanii trafiła Ewa Pajor. Polak wygrała z Barceloną Ligę Mistrzyń i okazała się najlepszą strzelczynią całej edycji. W finale z Olympique Lyon (4:0) zdobyła dwie bramki.
Wydawało się, że w tym sezonie to ostatnie wydarzenie z udziałem polskiej piłkarski, które odbije się szerokim echem. Tymczasem w Turcji niebywałego wyczyny dokonała koleżanka Pajor z drużyny narodowej - Natalia Oleszkiewicz. W meczu kończącym rozgrywki ekstraklasy zdobyła aż dziewięć ramek i zapewniła sobie snajperskie berło.
Szalona kanonada w Turcji. Polka w roli głównej. 30 goli na koncie i korona królowej strzelczyń
24-letnia zawodniczka od minionego lata reprezentuje barwy Trabzonsporu. W ostatniej serii gier jej zespół mierzył się na wyjeździe z Sile Bilgidoga. Polka zajmowała w klasyfikacji strzelczyń drugie miejsce ze stratą sześciu goli do liderki - Kamerunki Marie Ngah.
W spotkaniu doszło do niespotykanej kanonady. Ekipa z Trabzonu wygrała 20:0. Oleszkiewicz trafiła do siatki rywalek aż dziewięć razy. Do przerwy uczyniła to trzykrotnie - w 5., 8. i 30. minucie.
Po zmianie stron Oleszkiewicz kolejną bramkę dołożyła już w 46. minucie. Potem poisała się iście ekspresowym hat-trickiem, pakując piłkę do bramki w 55., 56. i 57. minucie. Dzieło zniszczenia domknęła w końcówce - pogrążając bramkarkę rywalek w 85. i 86. minucie.
W sieci zawrzało. Część internautów domaga się ogłoszenia rekordu świata: w kategorii najszybciej skompletowany hat-trick. Pozostaje to jednak w sferze życzeń, ponieważ w tym przypadku potrzebne są wyliczenia sekundowe. Weryfikacja może się okazać niemożliwa.
Przed emigracją do Turcji Oleszkiewicz była zawodniczką Pogoni Szczecin. W jej barwach również sięgnęła po tytuł królowej strzelczyń. W 2024 roku świętowała z tym zespołem pierwszy w historii klubu tytuł mistrzyń Polski.