Kosmiczny transfer Barcelony, szalony plan. Gwiazdor chce spełnić marzenie

FC Barcelona wciąż nie może wykonywać swoich wymarzonych transferów za wielkie pieniądze. Być może wkrótce sytuacja się poprawi, bo z katalońskich mediów dobiegają informacje, jakoby "Duma Katalonii" tego lata miała poprawić wydatnie swoją płynność finansową. Dotychczas "Blaugrana" musiała stosować się do zadania 1:3, co oznacza, że na każde wydane jedno euro działacze "Dumy Katalonii" musieli poświadczyć trzema zarobionymi.

Jest to oczywiście związane z restrykcyjnymi zasadami finansowego fair play La Liga. Zdaniem katalońskich mediów tego lata sytuacja może ulec bardzo konkretnej poprawie, bo Barcelona liczy na to, że w nadchodzącym letnim okienku transferowym będzie mogła wrócić do zasady 1:1, która obowiązuje między innymi najzdrowiej zarządzany klub całej ligi, a więc Real Madryt. Taka zmiana bardzo wydatnie mogłaby pomóc Barcelonie we wzmocnieniu drużyny na przyszły sezon.