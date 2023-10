Kosmiczny Messi, nowa bariera przekroczona. Wszystko kosztem... przyjaciela

Interesująco było jednak również w starciu Argentyny z Peru, które co prawda zakończyło się - bez zaskoczenia - triumfem "Albicelestes", natomiast nie tylko to było tu ważne. Kolejny raz błysk geniuszu pokazał bowiem Leo Messi .

Leo Messi bije kolejny rekord. Zostawił w tyle... Luisa Suareza

Najistotniejsze jest tu jednak to, że Messi stał się indywidualnie najlepszym strzelcem w historii eliminacji do MŚ w strefie CONMEBOL - dotychczas współdzielił ten tytuł ze swoim przyjacielem, Luisem Suarezem , obecnie jednak ma już 31 trafień na koncie, a Urugwajczyk wciąż "tylko" 29, przy czym nie zapowiada się, by śrubował on swój wynik w najbliższym czasie, bo po raz ostatni dla "Celestes" zagrał jeszcze na mundialu 2022.

El. MŚ 2026. Dwa trudne spotkania przed kadrą Argentyny

W tych starciach z pewnością nie zabraknie Messiego - który ma zresztą ostatnio więcej czasu, bo jego Inter nie przedostał się do play-offów MLS. Mimo pierwotnych domniemywań nie zapowiada się jednak na to, by "La Pulga" miał udać się na krótkie wypożyczenie do Europy, a konkretnie do FC Barcelona.