Kosmiczny mecz Ewy Pajor. Hat-trick z Realem Madryt, Barcelona bliska finału

Na pierwszego gola w tym meczu nie trzeba było czekać zbyt długo. Barca Femeni zdobyła go już w 3. minucie, a autorką bramki była Salma Paralluelo. Od samego początku zanosiło się więc na deklasację, która nadeszła później za sprawą Ewy Pajor.

Swojego pierwszego gola Polka zdobyła już w 13. minucie. Ewa Pajor wykorzystała strzelecki instynkt i doskonale wiedziała, gdzie się ustawić, aby dobić piłkę odbitą od poprzeczki po strzale koleżanki. Gdy było 2:0, piłkarki Realu Madryt wyglądały na zdruzgotane. A to był dopiero początek.

W 29. minucie Ewa Pajor znów znalazła się w sytuacji strzeleckiej i nie zmarnowała jej. Polka posłała mocny strzał po ziemi. Bramkarka Realu Madryt miała tę piłkę "na rękawicach", ale jej obrona została przełamana. Futbolówka straciła na szybkości, ale bardzo powoli wturlała się do bramki .

Ewa Pajor bezlitosna dla Realu Madryt. Barcelona jedną nogą w wielkim finale Pucharu Królowej

Na niespełna kwadrans przed końcem meczu Ewa Pajor znów pokonała bramkarkę Realu Madryt i tym samym skompletowała hat-tricka . Kapitanka naszej narodowej reprezentacji rozegrała w tym sezonie już 19 meczów i zdobyła tyle samo goli. Mecz z Realem Madryt sprawił, że jej średnia gola na spotkanie dobiła do 1.

Wszystko wskazuje na to, że losy tego dwumeczu są już przesądzone. Rewanż zostanie rozegrany w Barcelonie, a pięciobramkowa zaliczka daje Barca Femeni niemal pewny awans do wielkiego finału Pucharu Królowej. Ewa Pajor znów została bohaterką swojej drużyny, która o trofeum powalczy z Atletico Madryt lub Granadą. W pierwszym meczu zespół ze stolicy wygrał 2:0 i przybliżył się do awansu.