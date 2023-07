Kosmiczne pieniądze na stole. Kylian Mbappe podjął decyzję

Według nieoficjalnych informacji Al-Hilal było gotowe zapłacić za Mbappe 300 milionów euro. Inne źródła mówią, że kwota ta miała być o 100 mln euro niższa, ale nie zmienia to faktu, że w razie przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, Francuz pobiłby transferowy rekord świata.

Pomimo przylotu delegacji Al Hilal do Paryża, Kylian Mbappé odrzucił możliwość negocjacji z tym klubem. Mbappe nie ma obecnie zamiaru rozpoczynać rozmów, pomimo propozycji 200 mln euro stałej pensji plus premie. Paris Saint Germain jest przekonane, że Francuz już uzgodnił warunki umowy z Realem Madryt

"Kylian Mbappe odrzucił możliwość przenosin do Al Hilal. Saudyjczycy w tym tygodniu próbowali go przekonać, ale Francuz dał jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru wyjeżdżać na rok do Arabii Saudyjskiej" - pisze hiszpański dziennik.