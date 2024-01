Do tej faktycznie doszło. Polak udał się na roczne wypożyczenie do holenderskiego Feyenoord u, gdzie czekała na niego spora rywalizacja o miejsce w składzie. Szymański ją wygrał i stał się jednym z kluczowych ogniw drużyny Arne Slota . Nasz kadrowicz był zawodnikiem, który w dużej mierze decydował o obliczu gry zespołu, a Feyenoord z Szymańskim sięgnął po mistrzostwo Holandii i pokazał się z absolutnie znakomitej strony. Wydawało się, że Polak zostanie w klubie na kolejny sezon.

Kosmiczne osiągnięcie reprezentanta Polski. Jest tylko czterech takich piłkarzy w Europie

Wtedy do gry wkroczyło jednak kilka tureckich klubów. Najbardziej konkretny i zdecydowany w negocjacjach okazało się Fenerbahce Stambuł, które właśnie w Szymańskim widziało zastępcę Ardy Gullera, który przeniósł się z kolei do Realu Madryt. Pierwsze pół roku jest potwierdzeniem opinii, jaką nasz kadrowicz miał w oczach skautów tureckiego giganta. Szymański bowiem wygląda absolutnie fenomenalnie i właściwie, co weekend zachwyca fanów.