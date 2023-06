Kosmiczna oferta dla Szymona Marciniaka. Niebywałe, na stole grube miliony

Arabia Saudyjska zaczyna bawić się futbolem! Na początku roku do tamtejszej ligi trafił Cristiano Ronaldo, podpisując kontrakt z Al-Nassr. W ostatnich dniach do ekipy Al-Ittihad dołączył były już snajper Realu Madryt Karim Benzema , a jego śladem ma pójść inny francuski zawodnik, mistrz świata z 2018 roku - N'Golo Kante . To jednak nie koniec, bowiem Saudyjczycy chcą także zwiększyć prestiż swojej ligi kontraktując najlepszych sędziów. Zagięli już nawet parol na... Szymona Marciniaka!