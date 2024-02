Kosmiczna akcja i niebywały gol. Ale co zrobił sędzia? Trener nie wytrzymał

To, co w meczu z Rotherham United zrobił napastnik Hull City - Jaden Philogene, było ozdobą ostatniej kolejki angielskiej Championship. Ba, jego bramka po pięknej akcji indywidualnej i kosmicznym uderzeniu "krzyżakiem" mogłaby kandydować do miana trafienia roku w światowej piłce. No właśnie, mogłaby - ale została zapisana jako gol samobójczy. Nie mógł teraz zrozumieć trener "Tygrysów" Liam Rosenior, który stwierdził wprost, że w tej sprawie należy zaapelować do angielskiej federacji.