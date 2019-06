Na kary od 10 miesięcy do 1 roku i ośmiu miesięcy w zawieszeniu skazał w czwartek wrocławski sąd 15 oskarżonych o korupcję w piłce nożnej. Skazani to byli obserwatorzy PZPN, sędziowie, działacze klubów oraz pośrednicy transakcji korupcyjnych.

Zdjęcie Ryszard F. ps. "Fryzjer" na ławie oskarżonych /Fot. Wojtek Kamiński/REPORTER /East News

Czwartkowy wyrok to finał ostatniego z aktów oskarżenia w trwającym 10 lat śledztwie ws. korupcji w polskiej piłce nożnej. Pierwotnie tym aktem oskarżenia objętych było 20 osób, w tym Ryszard F., pseudonim Fryzjer, którego prokuratura oskarżyła o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Grupa miała działać od lipca 2003 r. do czerwca 2006 r. Jej członkowie - zdaniem prokuratury - przyjmowali i wręczali łapówki w zamian za ustawianie wyników meczów piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywek.

"Fryzjer" oraz cztery inne osoby zostały wyłączone z tego procesu do odrębnego postępowania.

W czwartek wyroki skazujące usłyszało 15 osób. To byli obserwatorzy PZPN, sędziowie, działacze klubów oraz pośrednicy transakcji korupcyjnych. Najwyższa kara to rok i osiem miesięcy w zawieszeniu na cztery lat, a najniższa to 10 miesięcy.

Jak podaje pilkarskamafia.blogspot.com, dzisiejsze wyroki nałożono na: Przemysława E. - byłego menedżera Lecha Poznań; Krzysztofa D. - b. prezesa Wisły Płock; Władysława K. - b. menedżera Groclinu; Krystiana R. - b. prezesa Ruchu Chorzów; Jacka G. - b. sędziego międzynarodowego z Warszawy; byłego szefa sędziów w PZPN Tadeusza D.; Mieczysława A. - byłego piłkarza Podbeskidzia Bielsko Biała; Mariusza P. - b. sędziego z Wrocławia; Jerzego M. - b. obserwatora PZPN z Opola; Marka R. - b. sędziego z Piły; Artura Sz. - b. sędziego z Krakowa; Janusza R. - b. obserwatora PZPN; Dawida S. - b. obserwatora PZPN; Krzysztofa P. - b. obserwatora PZPN z Poznania; Zbigniewa M. - b. sędziego z Piły.

Zachowania korupcyjne objęte aktem oskarżenia miały dotyczyć m.in. meczów Pogoni Szczecin, Ruchu Chorzów, Zagłębia Lubin, Podbeskidzia Bielsko-Biała, GKS Bełchatów, Kotwicy Kołobrzeg. "Ustawianie" wyników miało, zdaniem prokuratury, zapewnić tym klubom korzystne wyniki sportowe w rozgrywkach o mistrzostwo II i III ligi piłkarskiej. Wysokość wręczanych łapówek wynosiła od tysiąca do 30 tys. zł.

Efektem prowadzonego przez 10 lat śledztwa dotyczącego korupcji w polskiej piłce nożnej było kilkadziesiąt aktów oskarżenia, które trafiły do sądów w różnych częściach kraju. Oskarżono łącznie działaczy z 84 klubów piłkarskich.

Zdaniem śledczych najbardziej liczącym się pośrednikiem w transakcjach korupcyjnych był "Fryzjer" i jego bliski współpracownik Marian D. oraz sędzia Grzegorz G.

W kwietniu 2009 r. wrocławski sąd okręgowy m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która ustawiała wyniki meczów z udziałem Arki Gdynia, skazał na 4 lata więzienia byłego prezesa tego klubu Jacka Milewskiego, a "Fryzjera" na 3,5 roku więzienia. W maju 2010 r. Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok dla "Fryzjera", a Milewskiemu obniżono karę do 3 lat więzienia.

Przed wrocławskim sądem nadal toczy się również proces, w którym "Fryzjer" odpowiada za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przyjmowała i wręczała łapówki w zamian za ustawianie wyników meczów piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywek. Grupa miała działać od lipca 2003 r. do czerwca 2006 r. Oskarżenie dotyczy przypadków korupcji w klubach piłkarskich, m.in. Widzewie Łódź, Zagłębiu Lubin, Górniku Polkowice, Zawiszy Bydgoszcz, Kujawiaku Włocławek, Świcie Nowy Dwór, Pogoni Szczecin i Podbeskidziu Bielsko-Biała. "Fryzjerowi" postawiono w tym akcie oskarżenia 110 zarzutów.

Piotr Doczekalski