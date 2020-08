​U jednego z piłkarzy Slavii Praga stwierdzono zakażenie koronawirusem. Z tego powodu mistrz Czech przedwcześnie zakończył zgrupowanie w Austrii. Nie dojdzie do sparingów ze Sturmem Graz we wtorek i Austrią Wiedeń w piątek.

W poniedziałek w klubie przeprowadzono badania pod kątem COVID-19. Jeden z wyników był pozytywny. To sprawiło, że zespół musiał zakończyć treningi i powrócić do Czech, gdzie czeka go kwarantanna.

W poprzednim sezonie Slavia po raz szósty została mistrzem kraju. Wcześniej 13 razy była najlepszą drużyną Czechosłowacji. Kolejne rozgrywki ma rozpocząć 23 sierpnia wyjazdowym spotkaniem z SK Dynamo Czeskie Budziejowice.

W Slavii już wcześniej odnotowano przypadek zainfekowania koronawirusem, a miało to miejsce w maju, jeszcze przed wznowieniem ligowej rywalizacji. Chodziło wtedy o zawodnika z szerokiej kadry.