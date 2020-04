Ta sama liga, te same zespoły i... dwie tabele. W jednej prowadzi Hutnik Kraków, w drugiej Motor Lublin. Kto awansuje, jeśli sezon nie zostanie dokończony? Podobnych dylematów władze polskiej piłki będą musiały rozstrzygnąć setki!

Pandemia koronawirusa wywróciła rozgrywki do góry nogami. Coraz więcej wskazuje, że niższe ligi nie wrócą już do gry i najprawdopodobniej uznane zostaną obecne tabele. Jest tylko jedno pytanie - jak zostaną skonstruowane?

III liga, IV grupa. Hutnik i Motor biją się o awans. Mają tyle samo punktów, ale w jednej tabeli prowadzą krakowianie, w innej lublinianie. Dlaczego? W jednej uwzględniony jest mecz bezpośredni, w innej różnica bramek.

Gdyby sezon dokończono, problemu by nie było - w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę bezpośrednie spotkania między zainteresowanymi zespołami. Tyle że w tym przypadku nie mamy bezpośrednich spotkań, a tylko jedno spotkanie, ponieważ rewanż rozegrany miał być wiosną.

Jesienią na swoim stadionie Hutnik wygrał 1-0 i jeśli brać pod uwagę tylko ten wynik, to jest w tabeli wyżej.

Co jest "mega niesprawiedliwe"?

Z taką interpretacją nie zgadzają się jednak w Lublinie. - Według mnie punkt regulaminu mówiący o bezpośrednich spotkaniach dotyczy zespołów, które rozegrały między sobą dwa mecze. A branie pod uwagę tylko jednego byłoby mega niesprawiedliwe. Graliśmy na Hutniku, ale nie graliśmy u nas, więc jak to może decydować o awansie? - mówi Interii Mirosław Hajdo, trener Motoru.

W tej sytuacji - według szkoleniowca lublinian - o wyższym miejscu w tabeli powinna decydować różnica bramek. A tę lepszą ma Motor.

Jak można się domyślać, zupełnie inaczej na sprawę patrzą działacze Hutnika.

- Sytuacja jest dość dziwna, bo regulamin jest jasny. Co prawda pada w nim słowo "spotkania", czyli w liczbie mnogiej, ale tak samo pada słowo "zdobytych punktów", a nie "punkt". Chodzi o rozegranie meczu między zainteresowanymi zespołami, co miało miejsce i według mnie ten wynik powinien decydować o układzie miejsc w tabeli, co potwierdził Lubelski Związek Piłki Nożnej w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Tam napisano, że to Hutnik jest liderem - mówi nam Artur Trębacz, prezes krakowskiego klubu.

- Żadnego takiego komunikatu nie wydawaliśmy, co zresztą można sprawdzić na naszej stronie internetowej - zapewnia Konrad Krzyszkowski, przewodniczący Wydziału Gier Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, który w tym sezonie prowadzi rozgrywki III ligi, IV grupy.

Ważniejsze jednak bramki?

Co więcej, LZPN stoi na stanowisku, że w przypadku rozegrania tylko jednego meczu między zespołami, o miejscu w tabeli powinna decydować jednak różnica bramek.

- Nasz regulamin przewiduje rozegranie meczu i rewanżu, więc zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną stanowiącymi integralną część regulaminu rozgrywek, zasada bezpośrednich spotkań może być zastosowana tylko wtedy, gdy zostanie rozegrany mecz i rewanż - mówi przewodniczący Krzyszkowski.

Prezes Trębacz: - Nie da się ukryć, że przychylność lubelskiego związku do nas jest ograniczona, bo stroną w tej sprawie jest Motor, czyli największy klub z tamtego regionu. Trudno więc oczekiwać, by ktoś w lubelskim związku miał na tyle odwagi, by stanąć przeciwko drużynie z Lublina. A naszym zdaniem regulamin jest na tyle czytelny, że tak się powinno stać.

LZPN planuje brać pod uwagę różnicę bramek, ale w tej sprawie wysłano pismo do Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o opinię.

- Mimo że to my prowadzimy rozgrywki i mamy wyłączne prawo interpretacji regulaminu, to chcieliśmy postąpić fair-play i zasięgnąć opinii PZPN-u, by później nie zarzucano nam, że nie skonsultowaliśmy się z odpowiednimi organami. Nie chcemy, by ktoś poczuł się pokrzywdzony - zaznacza Krzyszkowski.

W LZPN liczą, że odpowiedź otrzymają do końca miesiąca i wówczas odpowiednią wykładnię roześlą klubom. Wiele jednak wskazuje, że centrala również skłania się ku rozwiązaniu, które promuje różnicę bramek.

- Jeśli nie było rewanżu, to wydaje mi się, że trudno mówić o tym, aby bezpośrednie mecze były brane pod uwagę. Przepisy muszą być jasne, ale sytuacja jest ekstremalna. Rozegrano dopiero po 19 meczów, a powinny być 34, zatem brakuje 15 kolejek - podkreślał w rozmowie z Interią Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Setki podobnych przypadków

Tymczasem kwestia rozstrzygnięć między Hutnikiem a Motorem to zaledwie kropla w morzu, ponieważ tylko w rozgrywkach prowadzonych przez LZPN są 33 przypadki, gdy dwa zespoły mają tyle samo punktów, oraz 9 przypadków, gdy tyle samo punktów mają po trzy drużyny. To oznacza, że w całej Polsce takich sytuacji są setki, a zainteresowanych drużyn - dwa razy więcej.

Decyzja o tym, co zrobić z amatorskimi ligami (od III ligi w dół) zostanie podjęta 11 maja.

Piotr Jawor, MiBi

Wyciąg z regulaminu rozgrywek mistrzowskich III ligi, grupy IV w sezonie 2019/2020:



§ 21

W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

1) przy dwóch zespołach:

a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn.

c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek,

g) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek.

2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między zainteresowanymi drużynami.

