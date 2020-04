Koronawirus w sporcie. Setkom szkółek piłkarskich grozi zamknięcie

Walczą jak mogą: z zakazami, rachunkami, zobowiązaniami. Choć tak naprawdę wróg jest jeden - koronawirus. Jak w czasie pandemii radzą szkółki piłkarskie? Jeśli sytuacja szybko się nie zmieni, część z nich wkrótce przestanie istnieć.

Świat przed koronawirusem: dziecko kończy szkołę, jedzie do klubu, spotyka się z rówieśnikami, nabija kilometry w pogoni za piłką, trenuje nowe zagrania, naśladuje idoli z transmisji telewizyjnych, gra mecze, uczy się sportowej rywalizacji i wychowuje poprzez sport.

Świat w dobie koronawirusa: dziecko siedzi w domu. Czasem obejrzy archiwalny mecz, kopnie jakiś przedmiot leżący na ziemi przypominający piłkę, w najlepszym wypadku wykona kilka ćwiczeń w czterech ścianach. Słowem - lizanie lizaka przez szybę.

"Opłaty? To byłoby niegodne"

Samych certyfikowanych przez PZPN szkółek piłkarskich jest w Polsce blisko 650, a w wielu z nich trenują setki młodych zawodników. Dziś dzieci tęsknią za szkółkami, a szkółki za dziećmi. Jednak nie ma co ukrywać - z czasem akademie coraz mocniej zaczynają tęsknić też za pieniędzmi rodziców.

- Od połowy marca treningi są zawieszone, a co za tym idzie - także płatności. Tylko od dobrej woli rodziców będzie zależało, czy chcą nas wspomagać, czy nie - podkreśla Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski i współzałożyciel "Akademii Piłkarskiej 21", gdzie trenuje ok. 200 dzieci (cała rozmowa z Frankowskim TUTAJ).

Artur Janik, menadżer Akademii Futbolu z Głową, szkółki założonej przez byłego reprezentanta Polski Arkadiusza Głowackiego:

- Nie wyobrażamy sobie pobierania jakichkolwiek pieniędzy w czasie braku treningów, bo byłoby to - delikatnie mówiąc - niestosowne. Dla mnie to nawet oszustwo brać czesne za coś, czego się nie robi. Idą ciężkie czasy i takie dodatkowe obciążenie byłoby niegodne. To byłby fatalny przykład dla młodych chłopaków, których chcemy też wychowywać.

Wielkie zrozumienie środowiska

W Akademii Futbolu z Głową trenuje 300 zawodników (roczniki 2009 - 2015), a każdy z nich płaci miesięcznie 150 zł. Rachunek jest więc prosty - każdy kolejny miesiąc z pandemią oznacza 45 tys. zł straty. Tymczasem czesne to na ogół jedyne źródło utrzymania takich szkółek.