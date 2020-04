Koronawirus w sporcie. Pieniądze od Lewandowskich trafiły już do szpitali w Kędzierzynie-Koźlu i Puławach

Robert i Anna Lewandowscy zdecydowali się przekazać łącznie milion euro na walkę z koronawirusem. Część pieniędzy trafiła już do szpitali, co potwierdziły m.in. jednostki w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Puławach.

"Ponad 200 tysięcy zł przelali na konto kozielskiego szpitala Anna i Robert Lewandowscy" - napisano na oficjalnym Facebooku powiatu kędzierzyńskiego-kozielskiego. Funkcjonujący tam Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu został na czas pandemii przekwalifikowany na szpital zakaźny, gdzie udziela się pomocy osobą zakażonym koronawirusem.

W szpitalu zakaźnym w Kędzierzynie-Koźlu przebywało w piątek rano 54 pacjentów, w tym 41 osób z potwierdzonym zakażeniem, reszta (13 osób) to pacjenci, u których podejrzewa się zakażenie, w tej grupie jest dwoje dzieci.

Potwierdzenie zaksięgowania przelewu na 200 tysięcy złotych wpłynęło na konto szpitala w Puławach. Środki te zostaną wydane na zakup nowego ultrasonografu.

"Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc to róbmy to. Dobro wraca. Ta sytuacja dotyka każdego z nas, nie wybiera, dlatego raz jeszcze prosimy: Stosujmy się do zaleceń, słuchajmy tych, którzy się na tym dobrze znają. Bądźmy odpowiedzialni. Wierzymy, że szybko wrócimy do normalności. Bądźmy razem, bądźmy solidarni" - apelowali Anna i Robert Lewandowscy, gdy ogłaszali przekazanie miliona euro na walkę z wirusem.



