Legendarny napastnik Jari Litmanen przyznał, że jego też dosięgnął koronawirus. 49-letni gwiazdor opowiedział, jak w jego przypadku wyglądał przebieg choroby i ile czasu się z nią borykał. - Fizycznie prawdopodobnie nigdy nie byłem w tak złym stanie - twierdzi Fin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek o grze w dobie koronawirusa: Musimy umieć z tym żyć. Wideo INTERIA.TV

Litmanen jest żywą legendą Ajaksu Amsterdam. To właśnie gra w holenderskim zespole wyniosła go na wyżyny popularności, gdzie strzelał gole, jak na zawołanie.



Świetną grą w Eredivisie zapracował na transfer do FC Barcelony, która w latach 90. i na początku tego wieku była miejscem, gdzie seryjnie trafiały największe tuzy Ajaksu.



Emerytowany piłkarz właśnie wyznał, w dobie pandemii koronawirusa również jemu nie udało uniknąć się zakażenia.



- Występowała u mnie gorączka, ból głowy, bóle mięśni, duszność i wszystko, co możliwe. Cztery tygodnie zmagałem się z chorobą, a od tego czasu minęło już parę tygodni - powiedział Litmanen w podcaście "Unibet King's Speech".