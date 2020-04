Koronawirus w sporcie. Chińczycy do walki z pandemią rzucili "ufoludków" i "marsjan"

Globalna pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku w Chinach. To właśnie Państwo Środka, jako pierwsze, zostało zmuszone, by rzucać coraz większe siły i podejmować najbardziej restrykcyjne działania, gdy wirus w krótkim czasie zaczął zabijać setki ludzi, aż w końcu liczby zaczęły przechodzić w tysiące. Jedną z osób, która na własnej skórze odczuwa rygorystyczne środki, jest mieszkający w Pekinie trener piłki nożnej Marek Kujach.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek o grze w dobie koronawirusa: Musimy umieć z tym żyć. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że koronawirus jest czymś wydumanym, a reakcje na całym świecie, przede wszystkim te najbardziej dotkliwe dla każdego z nas, bo ograniczające swobody obywatelskie, nieadekwatne do problemu. Liczby są przerażające: do teraz COVID-19 doprowadził do śmierci blisko 200 tysięcy osób w ponad 180 państwach. Chorobę wywołaną koronawirusem zdiagnozowano u ponad 2,8 mln osób. Na szczęście są też dobre informacje. Wprawdzie ciągle nie ma skutecznej szczepionki lub leku, ale odnotowano niemal 800 tysięcy przypadków wyzdrowienia.

Z gigantycznym problemem wciąż borykają się Chiny, ale walka z pandemią w kraju liczącym 1,4 miliarda ludzi, to potężne przedsięwzięcie.

Chińczycy prędko zaczęli stosować uciążliwe, z punktu widzenia mieszkańców, restrykcje, ale nie było innego wyjścia. Działania podjęte przez władze kraju odczuł na własnej skórze były bramkarz Lechii Gdańsk i skaut Ajaksu Amsterdam Marek Kujach, który od niespełna dwóch lat pracuje w Pekinie. Pierwsze zderzenie było bardzo bolesne, gdy wraz z żoną wracał z Holandii do Chin, a opowiedział o tym w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Z relacji 49-latka dowiadujemy się, że cała wyprawa trwała - uwaga - dwie doby! Wszystko zaczęło się od drobiazgowego badania wszystkich pasażerów po wejściu do samolotu, a podczas lotu jeszcze dwu lub trzykrotnie kontrolowano temperaturę. Później okazało się, że rejs, który bezpośrednio miał prowadzić do Pekinu, ma zarządzone międzylądowanie. - Wylądowaliśmy w Shenyang, dwie godziny lotu do celu. Tam wzięli nas na krótką obserwację do hotelu, musieliśmy siedzieć w pokojach. Po raz pierwszy byliśmy badani szczegółowo, pobierano nawet próbki z gardła. Po ośmiu-dziewięciu godzinach odwieziono nas autobusami na lotnisko, już w nocy - opowiada "PS" Kujach.