Kluby III ligi apelują do Zbigniewa Bońka o wstrzymanie decyzji dotyczącej zawieszenia rozgrywek na czwartym poziomie rozgrywkowym. Wisła Puławy sporządziła i opublikowała oficjalne pismo, którego adresatem jest prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a pod listem podpisało się już 10 trzecioligowych ekip.

We wtorek 12 maja zarząd PZPN ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego dokończenia sezonu w III lidze. Wszystkie rozgrywki na niższych szczeblach zostały już przedwcześnie przerwane, co ma związek w panującą w kraju pandemią koronawirusa.

Polski rząd zapowiadał już kolejny etap łagodzenia nałożonych obostrzeń, choć jego wdrożenie będzie zależne od sytuacji w kraju. Ma on dotyczyć między innymi otwarcia salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz możliwości organizacji wydarzeń sportowych do 50 osób.

Trzecioligowe zespoły liczą na to, że sytuacja w kraju ulegnie poprawie, dzięki czemu będą mogły powrócić do rywalizacji, by dokończyć sezon. Apelują więc do Zbigniewa Bońka - który w ostatnim czasie otrzymuje multum listów - by PZPN nie podejmował przedwcześnie decyzji odnośnie zakończenia rozgrywek.

"W przypadku zakończenia sezonu w III lidze w tym momencie, nowy sezon będzie można rozpocząć na przełomie sierpnia i września, ponieważ rozgrywki II ligi planowane są do końca lipca, a między sezonami muszą być minimum 3-4 tygodnie przerwy. Gdy tak się stanie, nasze kluby w ciągu 9 miesięcy będą miały rozegrany jeden mecz mistrzowski (!). Rodzi to dla nas wiele komplikacji. Przede wszystkim grozi to wieloma konsekwencjami finansowymi" - czytamy w liście zredagowanym przez Wisłę Puławy.