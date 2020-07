Xavi Hernandez - legenda hiszpańskiego i światowego futbolu - wydał specjalne oświadczenie, w którym poinformował o otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. 40-latek jest obecnie trenerem katarskiego klubu Al-Sadd, lecz nie będzie mógł poprowadzić swojej drużyny w najbliższym meczu.

W najbliższy weekend rozgrywki w Katarze zostaną wznowione po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Powrót do rywalizacji - podobnie jak w innych krajach - odbywa się tam zgodnie z przewidzianym wcześniej protokołem medycznym. Zakładał on przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa wśród wszystkich drużyn. To właśnie one wykazały, że Xavi Hernandez jest zakażony Sars-CoV-2.

Żywa legenda FC Barcelona poinformowała o tym przykrym fakcie za pośrednictwem specjalnego komunikatu, opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Sztabem szkoleniowym Al-Sadd podczas najbliższego meczu będzie dowodził trener drużyny rezerw - David Prats.