Radosne wieści napłynęły ze Stambułu. Rustu Recber uporał się z chorobą Covid-19. W najpoważniejszej fazie infekcji znajdował się w stanie ciężkim. O życie walczył przez 11 dni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Partnerka Dybali ostrzega przed nieprawidłowymi testami na koronawirusa. Wideo INTERIA.TV

Były bramkarz reprezentacji Turcji trafił na oddział intensywnej terapii pod koniec marca. Wydawało się, że ta historia może zakończyć się tragicznie. Na szczęście organizm chorego okazał się wystarczająco silny. Dzisiaj 46-latek może cieszyć się powrotem do zdrowia.

Reklama

"Po ciężkim 11-dniowym pobycie w szpitalu, mój mąż został wypuszczony do domu" - to wpis na Instagramie żony byłego piłkarza, Isil. To ona zdementowała wcześniej doniesienia hiszpańskiej prasy, jakoby stan jej małżonka był krytyczny. Miał on jednak poważne problemy z oddychaniem i lęk o jego życie był uzasadniony.

Recber to bramkarz trzeciej drużyny świata z 2002 roku. Rok po azjatyckim mundialu podpisał kontrakt z Barceloną, co stanowiło apogeum jego kariery. W drużynie narodowej rozegrał w sumie aż 120 spotkań w latach 1993-2012.

Pozostaje ikoną Fenerbahce Stambuł, którego barwy reprezentował w sumie przez 12 lat, rozgrywając w tym czasie 350 potyczek ligowych

UKi

Liga turecka - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz