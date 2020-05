Żona piłkarza Uralu Jekaterynburg Pawła Pogrebniaka - Maria Szatałowa-Pogrebniak w dramatycznej relacji na Instagramie opowiedziała, jak COVID-19, poprzez męża, zaatakował także ją i ich dzieci.

Pogrebniak przebywa w szpitalu, a jego stan jest poważny, z uwagi na obustronne zapalenie płuc. Paweł jest gwiazdą Uralu Jekaterynburg, w którym występują również: Rafał Augustyniak, Michał Kucharczyk i Maciej Wilusz.

Żona piłkarza zdradziła, że koronawirus zaatakował także ją samą i trójkę jej synów, przy czym najlżej, wręcz bezobjawowo, chorobę przechodzi najmłodszy synek.

Podejrzenie zainfekowania koronawirusem ma także teściowa Pogrebniaka, która została skierowana na dodatkowe badania.

Pogrebniak ma 37 lat, jest wychowankiem Spartaka Moskwa. Grał też w Chimkach, Szynniku Jarosław, Tomie Tomsk, Zenicie Petersburg, VfB Stuttgart, Fulham, Reading, Dynamie Moskwa, FK Tosno, a od 2018 r. jest w Uralu.

W reprezentacji Rosji, w latach, 2006-2012 rozegrał 32 spotkania i zdobył osiem bramek.

Oto wpis Anny Szatałowej-Pogrebniak:

"Dziś rano zrozumiałam, że prasa w naszym kraju funkcjonuje, jeśli powiesz fajnie, to nic nie powiesz. Dziennikarze dowiedzieli się, że chorujemy na COVID-19 wcześniej niż my sami. I pierwszym źródłem informacji na mój temat pozostaje niezmiennie mój Instagram.

Straszne? Bardzo.

Teraz postaram się opowiedzieć wszystko po kolei!

I tak. Mąż pojechał do Jekaterynburga na zgrupowanie! Żadnych symptomów. Nic nie zwiastowało nieszczęścia! Po przylocie zaczęły się testy. Pasza - COVID - pozytywny. Szok. Nocą wzrosła mu temperatura do 38 stopni C. Przyjechali lekarze, zabrali na badania tomografem komputerowym. Diagnoza: obustronne zapalenie płuc. Byłam przekonana, że złapał ją w samolocie. Ale od razu zaświtała mi myśl: przecież wirus tak szybko się nie rozwija!

Postanowiłam przebadać dzieci. Przedwczoraj był pierwszym dniem, w którym pojawiła się u nich podwyższona temperatura: 37.3-37.5. Wezwałam lekarza, aby pobrał krew. Wyniki badań były gotowe po kilku godzinach. Były złe: krew zainfekowana! Wypisali skierowanie na tomografię komputerową (diagnoza u starszego - zapalenie płuc).