We wtorek ukraińskie media poinformowały o nawet 26 przypadkach zakażeń koronawirusem w Karpatach Lwów. Klub wydał oświadczenie w tej sprawie.

"Zgodnie z wynikami testów przeprowadzonych w klubie, musimy potwierdzić wybuch COVID-19" - napisano na stronie lwowskiego klubu.

Karpaty nie ujawniły dokładnej liczby zakażonych piłkarzy, ale zwrócono uwagę, że przebadanych zostało 65 osób, a "nieco poniżej połowa testów dała wynik pozytywny".



Ta informacja zdaje się potwierdzać wczorajsze doniesienia "Football Format". Według czasopisma zakażonych zostało 11 piłkarz oraz 15 trenerów i pracowników klubu.



Zespół na razie jest w stanie kwarantanny i nie może rozgrywać meczów w lidze ukraińskiej. Karpaty zajmują w niej ostatnie miejsce. Mimo tego zespół nie chce, by przerywano rozgrywki.



"Apelujemy do najwyższych władz piłkarskich, aby nie przerywały meczów w tym sezonie. Apelujemy też do wszystkich klubów na Ukrainie - to my ponosimy odpowiedzialność za testowanie piłkarzy, trenerów i pracowników. Nikt nie jest wolny od ryzyka infekcji" - napisano w oświadczeniu.