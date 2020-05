Kibice piłkarscy jeszcze długo sportowe emocje będą mogli przeżywać jedynie przed telewizorami. Kluby wykazują się jednak kreatywnością i już wymyślają sposoby, jak poradzić sobie z pustymi trybunami. Jeden z nich może skoczyć się dla koreańskiego zespołu surową karą.

Jako pierwsza do gry z poważnych lig wróciła niemiecka Bundesliga. Złaknieni sportu kibice zasiedli przed telewizorami, ale mecz bez udziału kibiców pozostawia w odczuciu odbiorcy trudny do zdefiniowania niedosyt.



Poradzić sobie z tym postanowiła niemiecka Borussia Moenchengladbach. Na jej stadionie trybuny są... pełne.



Na krzesełkach nie ma co prawda żywych widzów, ale niemiecki klub postanowił zapełnić widownie tekturowymi podobiznami kibiców. I trzeba przyznać, że z dalszej perspektywy manewr ten wygląda całkiem udanie.