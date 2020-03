Szerząca się po całym świecie pandemia koronawirusa miała swój początek w Chinach. To właśnie tam, w Państwie Środka, pracuje obecnie w roli szkoleniowca mistrz świata z 2006 roku Fabio Cannavaro, który opowiedział o tym, jak Chińczycy walczyli z rozprzestrzeniającą się infekcją.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koronawirus paraliżuje wydarzenia sportowe. Kolejne imprezy zawieszone. Wideo. INTERIA.TV

Piłkarska kariera Włocha obfitowała w sukcesy. Cannavaro ma na koncie między innymi dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa triumfy w Pucharze Włoch, mistrzostwo świata wywalczone w 2006 roku w Niemczech oraz zdobytą w tym samym roku Złotą Piłkę, którą wygrał jako trzeci obrońca w historii.

Reklama

Nic więc dziwnego, że bo zawieszeniu butów na kołku urodzony w Neapolu zawodnik nie chciał rozstawać się z futbolem. Postanowił przekazywać swoją wiedzę i umiejętności innym jako trener.

Od niemal czterech lat Cannavaro nieprzerwanie pracuje w Chinach. Obecnie jest trenerem ekipy Guangzhou Evergrande. Dzięki temu mógł z bliska obserwować, jak postanowili walczyć z wirusem ci, którzy musieli zmierzyć się z nim jako pierwsi. O tym, co widział, opowiedział w wywiadzie z "La Gazetta dello Sport".

- Gdy przybyłem tu w styczniu, chwilę po wybuchu epidemii, wszystko natychmiast zostało perfekcyjnie zorganizowane. W tamtym czasie spałem w naszym ośrodku treningowym, ale czasami musiałem udać się w podróż do domu. Gdy tylko opuszczałem ośrodek, mierzono mi temperaturę. Następnie kierowałem się na obwodnicę i przechodziłem kolejny test. Na autostradzie nie pobierano opłat, by uniknąć kontaktu z personelem. Na końcu czekało mnie ponowne mierzenie temperatury. Gdy szedłem do mieszkania napotykałem pracowników w specjalnych kombinezonach, którzy raz jeszcze sprawdzili, czy nie mam gorączki. Podczas powrotu czekała mnie podobna procedura - zdradził Cannavaro.

- Proszę zauważyć, że mówimy o Guangzhou (Kantonie), 20-milionowym mieście położonym tysiąc kilometrów od największego ogniska epidemii. W tym rejonie odnotowano tylko kilka przypadków zarażeń. 40 dni później życie wróciło do normalności - podkreśla Włoch.

Cannavaro jest zdania, że inne państwa mogą brać przykład z tego, co działo się w Kantonie.

- Nie było łatwo zmierzyć się z takim potworem, ponieważ jest to sytuacja bez precedensu. Dominowało tu jednak poczucie wspólności i troska o podstawową wartość, jaką jest życie i to kosztem poświęcenia. Jest to jasna lekcja dla świata, której jednak wciąż wielu nie rozumie. We Włoszech działa to coraz lepiej, jesteśmy na właściwej drodze - stwierdza Cannavaro.

To właśnie Italia jest największym europejskim ogniskiem pandemii koronawirusa. Infekcja doprowadziła już do śmierci ponad dwóch tys. osób, a liczba zakażonych przekroczyła już 23 tys.

TB

Rozgrywki Serie A są zawieszone. Zobacz aktualną tabelę