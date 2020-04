Neymar to kolejny gwiazdor futbolu, który zdecydował się przekazać pieniądze na batalię z atakującym wszystkie kontynenty koronawirusem. Wpłaty dokonał anonimowo w ubiegłym tygodniu. Jako darczyńca szybko został jednak „namierzony”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kontrowersje wokół Neymara. Zlekceważył koronawirusa. Wideo INTERIA.TV

Kwota przeznaczona przez piłkarza PSG to 5 mln brazylijskich reali. To równowartość ok. 850 tys. euro. Jak informują brazylijskie media, z pieniędzy skorzysta UNICEF oraz fundusz solidarnościowy założony przez artystów.

Reklama

- Neymar wolał nie informować publicznie o przekazaniu darowizny - oznajmił prezenter telewizyjnego programu Fofocalizando. - Postanowiliśmy o tym powiedzieć, ponieważ opinia publiczna potrzebuje również dobrych wiadomości. To postawa godna naśladowania w tych trudnych czasach. Taki gest może stanowić zachętę dla innych sportowców i osobistości życia publicznego.

Neymar to kolejny renomowany piłkarz, który wsparł finansowo walkę z koronawirusem. Wielkim echem odbił się gest Anny i Roberta Lewandowskich, którzy na ten sam cel przeznaczyli okrągły milion euro. W ich ślady poszli potem m.in. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

28-letni filar reprezentacji Brazylii odbywa obecnie w swojej ojczyźnie 14-dniową kwarantannę. Wszystko wskazuje na to, że po dokończeniu obecnego sezonu opuści szeregi PSG. W nowym cyklu ponownie bronić ma barw Barcelony, gdzie występował już w latach 2013-17.

UKi