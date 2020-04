Jak donosi "Sky Sports" liga belgijska może być pierwszą w Europie, która oficjalnie ogłosi zakończenie sezonu. Władze Jupiler Pro League zaproponowały to rozwiązanie klubom, a te najprawdopodobniej zatwierdzą je w najbliższym czasie.

Wiadomość ta jest póki co zaleceniem, które kluby będą musiały zatwierdzić podczas walnego zgromadzenia. To zostało zaplanowane na 15 kwietnia. Dziennikarze przewidują, że potwierdzenie tej decyzji będzie tylko formalnością.

W Belgii pozostało jeszcze jedno spotkanie do rozegrania w sezonie zasadniczym. Potem - podobnie jak miało to miejsce w Polsce - liga dzieli się na grupę spadkową i mistrzowską. Obecny lider tabeli Club Brugge ma 15 punktów przewagi w tabeli i to drużyna z zachodniej części Flandrii zostanie mistrzem w tym sezonie.

Zarząd ligi jest niemal pewny, że nie uda się powrócić do grania przed publicznością do końca czerwca, a rozgrywanie sezonu po jego formalnym zakończeniu nie ma większego sensu: - Wznowienie zawodów w żaden sposób nie może przeważać nad potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia piłkarzy, pracowników i wszystkich osób zaangażowanych w organizację spotkań i zapewnienia na nich bezpieczeństwa - można przeczytać w oficjalnym stanowisku ligi.

W tej propozycji obecna tabela miałaby zostać uznana za oficjalną. Władze ligi dodają również informację o powołaniu sztabu kryzysowego, którego zadaniem będzie wskazanie i zaproponowanie sposobów na rozwiązanie ewentualnych problemów finansowych i sportowych klubów.

W komunikacie nie ma jednak mowy o tym, jak zostałaby rozwiązana kwestia spadku. Jeżeli obecna tabela jest wiążąca to z ligą pożegnałaby drużyna Waasland-Beveren. Jest natomiast wzmianka, że zarząd Pro League pracuje nad rozwiązaniem kwestii zakończenia sezonu w drugiej lidze belgijskiej.

Może zatem się okazać, że z Pro League nie spadnie żadna z drużyn, lecz na razie w komunikacie brak jest takich konkretów. Problem zostanie zapewne rozwiązany do walnego zgromadzenia ligi.

W Belgii pozytywne wyniki badań stwierdzono u powyżej 15 tysięcy osób. Ostatni mecz w lidze belgijskiej został rozegrany 7 marca.

