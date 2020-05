Drużyna austriackiej ekstraklasy LASK Linz została ukarana odjęciem sześciu punktów za złamanie przepisów mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Klub zorganizował wszystkim swoim piłkarzom trening, gdy było to zakazane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. TOP 5 bramek 27. kolejki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Do zdarzenia doszło dwa tygodnie temu. Wówczas trenować wolno było tylko w małych grupach i z zachowaniem odpowiednich odstępów. Tymczasem do władz ligi trafiły materiały wideo, na których widać, iż cały zespół z Linzu ma zajęcia wspólne.

Reklama

Formalnie odjęto 12 punktów, ale ponieważ w Austrii zakończyła się część zasadnicza rozgrywek, po której następuje podział punktów o połowę i tabeli na część mistrzowską i spadkową, to w efekcie odjęto sześć punktów. Klub musi także zapłacić 75 tys. euro grzywny.



Kara spowodowała, że LASK nie jest już liderem. Spadł na drugie miejsce i traci teraz trzy punkty do Red Bull Salzburg.



Austriacka Bundesliga rozgrywki wznowi 2 czerwca. Do ich zakończenia pozostało dziesięć kolejek. Tytułu bronią piłkarze z Salzburga.

Zdjęcie Piłkarze LASK Linz / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL