Gorączkowe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i kiedy dokończyć piłkarskie rozgrywki w Europie, lada dzień może się doczekać zdumiewającej odpowiedzi. Jak donosi Sky Sport, w siedzibie FIFA rozważany jest rewolucyjny projekt. Zakłada on, że europejskie ligi startować będą wczesną wiosną!

Jeśli taki scenariusz doczeka się realizacji, będzie to wydarzenie bez precedensu. Wedle pomysłu FIFA ligowe rozgrywki na Starym Kontynencie mają toczyć się inaczej niż do tej pory. Przez dwa lata - 2021 i 2022 - obowiązywać ma system wiosna-jesień. Później wszystko wróci do utartego przez dziesięciolecia schematu.

Sky Sport twierdzi, że propozycja może zostać publicznie przedstawiona już w tym tygodniu. Jej największym plusem ma być możliwość dokończenia obecnego sezonu bez pośpiechu. Mistrzowie AD 2020 w poszczególnych krajach zostaliby wyłonieni dopiero późną jesienią tego roku.

Nowe rozgrywki ligowe zacząć się mają zaraz po zimowej pauzie. Przerwa między rundami zostanie wykorzystana na przeprowadzenie Euro 2021. Z kolei rok później mundial w Katarze, zaplanowany na porę zimową, mógłby się odbyć już po finiszu wszystkich lig europejskich.

Czy taki wariant ma szanse na akceptację federacji zrzeszonych w UEFA i FIFA? Trudno dzisiaj na ten temat dywagować. Zasadne pozostaje natomiast pytanie, jak zagospodarować wiosnę 2023 roku, skoro sezon 2023/24 w większości krajów miałby wystartować już tradycyjnie, czyli dopiero latem.

Przypomnijmy, że obecnie jedynym krajem Europy, w którym nadal toczą się rozgrywki ligowe mimo pandemii koronawirusa, jest Białoruś. Obowiązuje tam system wiosna-jesień. Sezon wystartował przed niespełna trzema tygodniami. Może być jednak wkrótce zawieszony, bowiem rywalizację zaczynają bojkotować kibice. Pojawiły się również doniesienia, że po murawie biegają piłkarze, u których stwierdzono chorobę Covid-19.

