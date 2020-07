Jak poinformowała oficjalna strona FIFA, organizacja potwierdziła uruchomienie planu pomocowego dla piłkarskich stowarzyszeń w związku z pandemią koronawirusa. Do rozdysponowania będzie około 1,5 miliarda dolarów.

Plan zakłada, że wszystkie 211 stowarzyszeń i konfederacji piłkarskich otrzyma granty i nieoprocentowane pożyczki od FIFY. Wszyscy członkowie otrzymają natomiast jednorazowy "grant solidarnościowy" w wysokości milion dolarów na piłkę męską i 500 tysięcy na piłkę kobiecą.



- Ten plan jest doskonałym potwierdzeniem solidarności i zaangażowania świata piłki nożnej w tych ciężkich czasach. Chciałbym podziękować moim kolegom z komisji za wyrażenie zgody na tę ważną inicjatywę - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino.



W późniejszym etapie stowarzyszenia otrzymają dotacje oscylujące o dwa miliony dolarów, które zostaną wypłacone do 2021 roku. Stowarzyszenia będą się mogły ubiegać również o pożyczki w wysokości do 35 proc. ich zweryfikowanego rocznego obrotu, przy czym nie może być to większa kwota niż 5 milionów dolarów.



Na czele komitetu powołanego do zarządzania funduszami stanie natomiast Olli Rehn (zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Zarządzania, który jest także prezesem Banku Finlandii).



Środki mają zostać przeznaczone na pomoc w wznowieniu rozgrywek, wdrożeniu odpowiednich protokołów, udziału drużyn narodowych w zawodach, kwestiach personalnych i utrzymaniu infrastruktury piłkarskiej oraz na pokrycie ogólnych kosztów administracyjnych i operacyjnych.



