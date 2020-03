Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) potwierdziła po swojej wideokonferencji przełożenie odnowionych klubowych mistrzostw świata, aby zrobić miejsce na przeniesione na czerwiec i lipiec 2021 roku z powodu koronawirusa mistrzostwa Europy i turniej Copa America.

Nowego terminu jeszcze nie podano.

Klubowe mistrzostwa świata, po raz pierwszy w nowej formule, z 24 uczestnikami (do tej pory siedmiu), miały rozpocząć się 17 czerwca 2021 roku w Chinach i trwać do początku lipca. Np. z Europy miało wystąpić osiem drużyn, a z Ameryki Południowej - sześć.



We wtorek przełożono jednak na czerwiec i lipiec przyszłego roku mistrzostwa Europy i Copa America. Obie kontynentalne imprezy były pierwotnie planowane na połowę tego roku.



Po środowej wideokonferencji, zorganizowanej przez FIFA, światowa federacja oświadczyła, że zdecyduje na późniejszym etapie, kiedy zaplanować nowe klubowe MŚ - FIFA Club World Cup.



Dzień wcześniej zapowiedziała przekazanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 10 milionów dolarów na walkę z pandemią koronawirusa. FIFA zastanowi się również nad stworzeniem specjalnego funduszu - jego celem miałaby być pomoc przedstawicielom środowiska piłkarskiego, którzy ucierpieli z powodu pandemii.



Ponadto FIFA powołała grupę roboczą, która rozważy ewentualne zmiany w przepisach dotyczących transferów w obawie, że zawodnicy, których umowy wygasną podczas okresu wstrzymania rozrywek, mogą stracić pracę.



"FIFA utrzyma bliski kontakt ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby ocenić i podjąć niezbędne kroki w celu rozwiązania różnorodnych problemów, przed którymi stoimy. Liczę na wsparcie całej społeczności futbolowej idącej naprzód" - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino.

