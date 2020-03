Kilka dni temu - mimo rozprzestrzeniającego się koronawirusa - rozpoczął się sezon piłkarskiej ekstraklasy Białorusi. Ale mecze ligowe, jak podkreślają światowe media, odbywają się także w pięciu innych krajach całego globu.

Od 20 do 22 marca rozgrywane były mecze pierwszej kolejki białoruskiej Premier Ligi, do tego z kibicami na trybunach, mimo że odnotowano tam już 81 przypadków zakarażenia koronawirusem (dane z wtorku). To jedyna grająca liga piłkarska w Europie.

Poza tym spotkania ligowe odbywają się w Nikaragui i Haiti w Ameryce Środkowej, Burundi w Afryce, a także dwóch krajach azjatyckich: w Mjanmie i Turkmenistanie.

Jak zaznaczono, na Haiti odnotowano siedem przypadków zachorowań, a po dwa w Nikaragui i Myanmie. Oficjalnie nie ma zainfekowanych koronawirusem w Turkmenistanie i Burundi.

Do niedawna rywalizowali jeszcze piłkarze w ekstraklasach m.in. Rosji, Ukrainy czy Turcji. W Polsce mecze najwyższej ligi nie odbywają się od ponad dwóch tygodni. Po 26 kolejkach zdecydowanym liderem jest Legia Warszawa.

Zdjęcie Rozgrywki w Nikaragui wciąż trwają / AFP