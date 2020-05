Kibice nie będą mogli przychodzić na mecze w Holandii, dopóki nie powstanie szczepionka przeciwko koronawirusowi, powiedział Hugo de Jonge, tamtejszy minister zdrowia.

Wcześniej rząd Holandii zawiesił wszystkie wydarzenia sportowe do 1 września. Z tego powodu m.in zakończono rozgrywki Eredivisie, bez przyznawania tytułu mistrzowskiego i bez spadków.

De Jonge napisał do holenderskiego parlamentu, że nawet jeśli po tym czasie rząd pozwoli na zawodowy sport, to i tak nie będzie kibiców.



"Nie możemy jeszcze podać daty ostatniego kroku, zezwolenia na masowe zgromadzenia. Jest to możliwe tylko, gdy powstanie szczepionka, a nikt nie wie, ile to zajmie. Mam nadzieję, że stanie się to wkrótce, ale rok albo i dłużej też jest realny" - stwierdził.



Eksperci medyczni twierdzą, że opracowanie nowej szczepionki zajmuje średnio 10 lat. Jednak z powodu dużego międzynarodowego zainteresowania i inwestycji w opracowanie szczepionki koronawirusowej niektórzy eksperci uważają, że można ją przygotować w ciągu kilku miesięcy.