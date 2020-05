Koronawirus. Didier Deschamps: Powrót futbolu ma wyłącznie podłoże finansowe

​Trener reprezentacji Francji Didier Deschamps uważa, że wznowienie rozgrywek piłkarskich w wielu europejskich krajach ma wyłącznie finansowe podłoże. Nie jest tego zwolennikiem i podkreśla, że teraz wszyscy powinni skupić się na ratowaniu zdrowia, a nie jego narażaniu.

Zdjęcie Selekcjoner Didier Deschamps /AFP

"Spójrzcie na Anglię czy Hiszpanię. Tam mówi się o wznowieniu rozgrywek męskich, ale żeńskie zostały odwołane. Czemu? Bo z finansowego punktu widzenia kobieca liga nie jest tak opłacalna. To mówi wszystko!" - skomentował Deschamps w wywiadzie dla "Le Parisien".

Pochwalił też rząd francuski, który zdecydował o przedwczesnym zakończeniu piłkarskiej rywalizacji w kraju.

"To było mądre posunięcie, ale nie będę tego komentować szerzej, bo po prostu trzeba to zaakceptować" - zaznaczył.

Przyznał jednocześnie, że z radością ogląda teraz Bundesligę, bo stęsknił się za futbolem.

"Nie to ma to jednak nic wspólnego z tym, czy to powinno się w ten sposób odbywać. Niektóre przepisy uważam za mało konsekwentne. Przecież piłka nożna jest grą kontaktową, zawodnicy się dotykają, po czym kamera pokazuje rezerwowych, którzy mają założone maseczki i są od siebie w dwumetrowych odległościach. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego" - powiedział 51-letni Deschamps, który został mistrzem świata zarówno jako piłkarz, jak i w roli trenera.

Jak podkreślił, w tej chwili na całym świecie priorytet powinno mieć zdrowie ludzi.

"Futbol to moja słabość, moja pasja, miłość. Potrzebuję adrenaliny, która związana jest ze zgrupowaniami i przygotowaniami do meczów. Ale to w tej chwili ma dla mnie drugorzędowe znaczenie" - nadmienił.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że na ponad dwa miesiące wszystkie sportowe wydarzenia zostały zawieszone. Przełożono na przyszły rok wiele imprez, w tym igrzyska olimpijskie w Tokio i piłkarskie Euro. Teraz jednak sportowy świat zaczyna się budzić. Wracają do gry ligi piłkarskie i inne zawody.

Na całym świecie choruje na Covid-19 już ponad 5,7 mln ludzi, a zmarło niemal 354 tys.