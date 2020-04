Premier Holandii Mark Rutte podczas wtorkowej konferencji prasowej ogłosił przedłużenie zakazu organizacji dużych imprez do 1 września. Obostrzenie dotyczy również spotkań piłkarskich w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych - Eredivisie oraz Eerste Divisie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maradona, Pele, Beckham dziękują lekarzom za walkę z koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

Poprzednie restrykcje miały obowiązywać do 1 czerwca. Królewski Holenderski Związek Piłki Nożnej (KNVB) wierzył we wznowienie rozgrywek 19 czerwca bez udziału publiczności. Decyzja rządu jednak zniweczyła te plany. - Nie możemy uniknąć wspólnego poświęcenia. Mam nadzieję, że ludzie to zrozumieją - przyznał premier Rutte.

Reklama

Do zakończeniu sezonu w Eredivisie pozostało jeszcze osiem serii gier oraz dwa zaległe spotkania. W tabeli prowadzi Ajax Amsterdam przez AZ Alkmaar (po 56 pkt) oraz Feyenoordem Rotterdam (50 pkt).