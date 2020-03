Turcja pozostaje jednym z nielicznych krajów, w których mimo pandemii koronawirusa nie zawieszono piłkarskich rozgrywek ligowych. Zwolennicy ich kontynuacji mają nowy argument - bez futbolu będzie więcej rozwodów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mocne słowa trenera w kierunku władz ligi w odniesieniu do sytuacji z koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

Reklama

- Turcja jest zakochana w piłce nożnej, która pomaga rozładować stres, dobrze się bawić. Jeśli zawiesimy rozgrywki na dłuższy czas, to po miesiącu nie znajdziemy wystarczającej liczby sędziów do orzekania w sprawach rozwodowych - powiedział prezes Trabzonsporu Ahmet Agaoglu.



Z drugiej strony nie brakuje zwolenników przerwania rozgrywek. W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o rozgrywaniu wszystkich meczów ligowych do końca kwietnia bez publiczności. Te środki ostrożności nie wydają się dla wielu wystarczające.



- Wszystkie największe ligi na świecie przerwały rozgrywki. Prawda jest taka, że chodzi tu o nasze życie. O nas, o was, o piłkarzy. Wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie - podkreślił Fatih Terim, trener Galatasaray Stambuł.



W pierwszej i drugiej lidze tureckiej występuje kilku polskich piłkarzy, m.in. Michał Pazdan, Kamil Wilczek czy Artur Sobiech.



Według oficjalnych danych w Turcji do tej pory wykryto koronawirusa u 47 osób. Nie ma ofiar śmiertelnych.