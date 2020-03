Długotrwała przymusowa izolacja może prowadzić do prawdziwej nudy. James Milner w żartobliwy sposób pokazuje fanom, że są sposoby na skuteczne wypełnienie sobie czasu. Piłkarz Liverpoolu dzieli się z fanami filmami z tego, jak przycina trawnik co do milimetra oraz ostrzy ołówki tak, aby cała ich kolekcja miała dokładnie taką samą długość.

Sportowcy i artyści prześcigają się w pomysłach na filmy i zdjęcia z tego, jak spędzają swój wolny czas na kwarantannie lub w przymusowej domowej izolacji z uwagi na panującą epidemię koronawirusa. Oprócz całej masy treści, przedstawiającej to, jak w czterech ścianach zadbać o formę, do sieci trafiają naprawdę oryginalne nagrania.

Autorem właśnie takich jest James Milner - pomocnik Liverpoolu. Piłkarz opublikował już żartobliwe filmiki z sortowania torebek herbaty, a następnie zaprezentował się w roli idealnego odmierzacza poszczególnych źdźbeł trawy, przycinającego swój przydomowy trawnik.

W niedzielę przyszła pora na kolejny film. Tym razem piłkarz postawił na zrobienie porządków w szkolnym piórniku i naostrzenie wszystkich ołówków. Pokaźna kolekcja odtąd naostrzona jest jak od linijki na taką samą długość.

Anglik zapewne nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, tym bardziej że jego "produkcje" cieszą się milionowymi wyświetleniami. Pozostało zatem czekać na kolejny odcinek.

Zdjęcie James Milner / PAUL ELLIS / AFP